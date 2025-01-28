Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaret ve iftira içerikli sözler sarf eden N.K. isimli şahsın tutuklandığını açıkladı.

Kimliği tespit edildi, yasal işlem başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında hakaret içeren açıklamalarda bulundu. EGM, kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit ederek yasal işlem başlattı. N.K., yapılan çalışmaların ardından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır”