Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz'da düzenlenen Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı mesajda, milli mücadele döneminin önemini vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer kahramanları rahmetle anmış ve Türkiye'nin birlik ve güçlenme çabalarını vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, Erzurum Kongresi'nin milletin kurtuluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğu belirtilmiştir. Kongre, Türk milletinin bağımsızlık azmi ve kararlılığı ile ortak bir ideal etrafında birleştiği önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir.

"Ortaya konan yüksek şuur ilham kaynağıdır"

Erdoğan, milli mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuurun, bugün de Türkiye'nin ilerlemesine ilham kaynağı olduğunu ifade etmiştir. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, ülkenin güçlenmesi için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda devlet ve millet olarak aynı ilkeler etrafında yol alındığı vurgulanmıştır. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarının anıldığı ve Türkiye'nin geleceğe yönelik kararlılığının teyit edildiği belirtilmiştir.

Son olarak, Erdoğan mesajında, Erzurum Kongresi'nde emeği geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde yer alan tüm kahramanları rahmetle yâd ederek, tüm vatandaşları en içten duygularıyla selamlamıştır.