Bir yıl aradan sonra yeniden Efeler Ligi’ne dönen Altekma, Moldovalı smaçör Dmitrii Bahov ile anlaşarak takımın eksikliklerini giderdi. 34 yaşındaki Bahov, Türkiye'de daha önce oynadığı 5 kulüpte gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Efeler Ligi’ne güçlü dönüş

İzmir ekibi Altekma, 1.97 boyundaki tecrübeli smaçör Dmitrii Bahov’u kadrosuna kattı. Daha önce Marek Union, Unirea Dej, Tomis Constanta, Bender, Paris Volley ve Türkiye'de İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor formalarını giyen Bahov, 3.24 smaç ve 3.38 blok yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, “Moldovalı oyuncuyu kadromuza kattığımız için sevinçliyiz. Bahov profesyonelliği ile genç oyuncularımıza örnek olacak, performansıyla takımı yukarıya taşıyacak bir voleybolcu. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz” diye aktardı.

Moldovalı Smaçörün yolculuğu

Bahov, kariyerinde birçok kulüpte forma giymiş, her oynadığı takımda üstün performans sergileyerek dikkat çekmiştir. Türkiye'deki macerasında İnegöl Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne, Halkbank ve Bursa Büyükşehir Belediyespor’da forma giymiştir. Bahov, tecrübesi ve yetenekleriyle Altekma’ya büyük katkı sağlayacak.

Uğur Tendik, Bahov’un genç oyunculara örnek olacağını ve takımı yukarıya taşıyacağını belirterek, Moldovalı oyuncuya başarılı bir sezon diledi.