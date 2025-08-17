Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalara kazınan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 26 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Acıyı bugün de hissediyoruz”

Erdoğan, 26 yıl önce meydana gelen depremin derin izler bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.”

Türkiye’nin hafızasına kazındı

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem, 45 saniyede binlerce canı hayattan koparmıştı. Resmî rakamlara göre 17 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği felaket, yüz binlerce kişiyi evsiz bırakmış ve Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.