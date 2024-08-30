Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Zaferin 102. yıldönümünde coşku ve gurur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutladıklarını belirterek, "Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Büyük zafer ve Cumhuriyet'in temelleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı" olarak tanımladığı Büyük Zafer’in, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil ettiğini vurgulayan Erdoğan, "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güçlü ve adil bir geleceği

Erdoğan, Büyük Zafer’in, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Türkiye’nin Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla yürüdüklerini ve büyük Türkiye idealini adım adım gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde süren zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi.

Uluslararası adalet ve barış vurgusu

Kimliğine ve inancına bakmadan ezilenlerin yanında dimdik durduklarını ifade eden Erdoğan, "Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim: Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" dedi.

Şehitler ve gaziler anıldı

Son olarak, Erdoğan, Büyük Zafer’in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak, şehitlere Yüce Allah’tan rahmet diledi ve gazileri şükranla andı. Mesajını, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" diyerek sonlandırdı.