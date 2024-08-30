İstanbul – Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2018 yılında yurtdışına kaçan ve "CAMGÖZ Grubu" olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütünün lideri Binali Camgöz'ün başarılı bir operasyonla Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Yoğun istihbarat diplomasisi

MİT, Binali Camgöz'ün Türkiye'ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak, hazırlıklar tamamlandı. Gerçekleştirilen temaslar sonucunda Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirilerek, uçağın inişinden hemen sonra MİT tarafından teslim alındı ve emniyet güçlerine teslim edildi.

CAMGÖZ grubu’na büyük darbe

Binali Camgöz’ün, MİT’in yürüttüğü başarılı operasyon ile Türkiye'ye getirilmesi, CAMGÖZ Grubu'na büyük bir darbe vurdu. Camgöz’ün, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kasten Öldürme", "Tasarlayarak Öldürme", "Kasten Yaralama", "Nitelikli Yağma", "Hakaret", "Tehdit", "Suçlunun Kaçmasına İmkan Sağlama", "Azmettirme", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", ve "Resmi Belgede Sahtecilik" gibi 41 suç kaydı bulunuyor ve 25 ayrı suçtan ulusal düzeyde arama kaydı mevcut.

Uluslararası kaçış ve yakalanma süreci

Binali Camgöz, 2018 yılında Türkiye’de işlediği suçlardan ceza almamak için Gürcistan’a kaçmış, 2020 yılında sahte pasaport ile Belarus’a geçmiş ve ardından Karadağ’a gitmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda, Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ile Temmuz 2022’de Karadağ’da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Suç örgütü faaliyetleri ve son gelişmeler

Camgöz, yurtdışından suç örgütünü yönetmeye devam etmiş, 04 ve 06 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de iki şahsın öldürülmesini azmettirmiş ve 08 Eylül 2022’de İstanbul/Şişli’de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotic dosyasında adı geçmiştir. MİT’in operasyonu, suç örgütüne büyük bir darbe vurmuş oldu.