Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Yetkililerden yeni tutuklama haberleri gelmeye devam ediyor.

Soruşturma genişletildi, 2 yetkili tutuklandı

Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İl Özel İdaresi, Turizm Bakanlığı’nı işaret etti

Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, yangın sonrası yaptığı açıklamada denetim yetkisinin Turizm Bakanlığı’nda olduğunu vurgulamıştı. "İl Özel İdaresinin denetim gibi bir görevi de teşkilatı da yok. Burası turizm belgeli işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli" ifadeleriyle sorumluluğun kendilerine ait olmadığını savunmuştu.

Tutuklu sayısı 21’e yükseldi

Yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 21’e ulaştı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve ihmali bulunan herkesin adalet karşısına çıkarılacağını belirtti.