Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Anafartalar Zaferi, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, bu büyük zaferin anılması ve milli birlik ruhunun güçlendirilmesi açısından dikkat çekti. Anafartalar Zaferi’nin 110. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen paylaşımla, milli mücadeledeki kahramanlıklar bir kez daha hatırlandı.