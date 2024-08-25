Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan’ın 76 yaşındaki Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etmesi dikkat çekti.

MHP lideri Bahçeli Ahlat’ta partililerle buluştu

Görüşmenin ardından Devlet Bahçeli, Ahlat’ta partililerle bir araya geldi. Malazgirt Zaferi'nin 953’üncü yılı kutlamaları kapsamında Ahlat’a gelen Bahçeli, ilçedeki programlarına devam etti. Partililerle sohbet eden Bahçeli, Van Gölü kenarında çay içerek günü sonlandırdı. Bahçeli, ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek kutlama programına katılacak.