İzmirli şarap üreticisi Bilge Yamen, Fransa'nın ünlü Bordeaux bölgesinde önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Yamen, 1 adet şato ve 120 dönümlük üzüm bağını 2 milyon Euro'ya (75 milyon TL) satın aldı.

Bu satın alım, Yamen'in uluslararası şarap endüstrisindeki etkisini artırma hedefini ve Türk şarap üretiminin global alandaki yerini güçlendirme çabasını yansıtıyor. Fransa'nın Bordeaux bölgesi, şarap üretiminde dünya çapında tanınan ve prestijli bir yer olarak biliniyor.

Bilge Yamen, bu stratejik yatırım ile hem Fransa'nın köklü şarap üretim geleneğinden faydalanmayı hem de Türk şaraplarının uluslararası alandaki tanınırlığını artırmayı amaçlıyor. Yamen'in bu adımı, hem Türk şarap sektörünün globalleşmesine katkıda bulunacak hem de Fransa'daki şarap üretiminde önemli bir rol oynayacak.

Bu gelişme, Türk şarap üreticilerinin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir varlık göstermeye yönelik stratejik hamlelerinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.