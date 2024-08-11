Sosyal medya hesabından duyurduğu mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu Başkanı Mehmet Doğan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Türk edebiyatı ve kültür dünyası için önemli bir kaybın yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Türkçe Sözlük eseriyle birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız üzerine yaptığı değerli çalışmalarıyla tanınan, edebiyat, tarih ve fikir dünyamıza önemli katkılar sağlayan D. Mehmet Doğan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."