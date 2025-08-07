İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun görevlendirdiği parti heyeti, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret etti. Ziyaret, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla daha etkin iş birliği kurma hedefiyle gerçekleşti.

Tarım sektörünün sorunları görüşüldü

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Bayraktar ile bir araya geldi. Görüşmede, tarım sektörünün genel durumu, çiftçilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle artan girdi maliyetleri, azalan su kaynakları ve sulama sorunları, kuraklık tehdidi, iş gücü ihtiyacı ile tarımsal üretim planlaması üzerinde duruldu.

Dervişoğlu’ndan meslek kuruluşlarına mektup

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tacirlerin, sanayicilerin ve çiftçilerin üyesi olduğu 4 bin 154 meslek kuruluşuna mektup gönderdi. Mektuplarda, sorunlara ortak akılla çözüm üretme çağrısı yapıldı ve yeni bir siyaset anlayışıyla çalışma iradesi vurgulandı.

İYİ Parti heyeti, daha önce PANKOBİRLİK’e gerçekleştirdiği ziyaretten sonra TZOB ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.