Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gençlere yönelik yeni destek programının detaylarını açıkladı.

Öğrencilere günlük 1.083 TL ödeme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik açıklamasında, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında, günlük 1.083 TL ödeme yapılacağını belirtti. Bu ödeme ile ayda 5 gün katılım sağlayacak öğrencilere 5 bin 415 TL, 14 gün katılım sağlayacak öğrencilere ise yaklaşık 15 bin 162 TL destek sağlanacak. Ayrıca sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

Tüm üniversiteleri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu vurgulayarak, öğrencilere akademik projeler, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları ve teknoloji sistemleri gibi birçok alanda deneyim kazanma fırsatı sunulacağını açıkladı. Program, her üniversiteye özel olarak haftalık 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak.

200 bin öğrenciye yıl sonuna kadar destek

Bu yıl içinde 200 bin öğrencinin İŞKUR Gençlik Programı'ndan faydalanması planlanırken, önümüzdeki 4 yıl boyunca toplamda 1 milyon üniversiteli gencin programa katılması hedefleniyor.

İş arama ve finansal eğitimler de verilecek

Program, öğrencilere sadece maddi destek sunmakla kalmayacak, aynı zamanda iş arama, finansal okur yazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi önemli eğitimler de sunulacak. Bu eğitimlerle, gençler iş gücü piyasasında daha güçlü bir şekilde yer alacak.