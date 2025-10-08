Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay, geliştirdikleri yerli turbojet füze motoru için Brezilya ile imzalanan ihracat kontratının ardından yeni ihracat bağlantıları için çok sayıda ülkeyle görüştüklerini belirterek bu motoru farklı platformlara aktarmak ve yeni motor çeşitleri geliştirmek üzere çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından 'Savunma ve Havacılık' temasıyla düzenlenen IV. Yatırım Zirvesi'nde, Türk savunma sanayisi projelerindeki son gelişmeler ele alındı.

Zirvede gazetecilere açıklamalarda bulunan Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay, savunma sanayisinin gelecek projeksiyonu hakkında değerlendirmede bulundu.

Türk savunma sanayisinin geçen yılı 7,2 milyar dolar ihracatla tamamladığını ve dünyada 11. sıraya yükseldiğini, bu konumun hızla yukarıya taşınacağına inandığını dile getiren Okyay, AB'nin savunma sanayisini geliştirmeye dönük çabalarının Türkiye için bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin uluslararası ortaklıklarda artık farklı bir yere geldiğini, Baykar ve Leonardo ortaklığının bu değişime en güzel örnek olduğunu vurgulayan Okyay, şöyle konuştu:

'İki güçlü firma bir araya gelerek, güçlerini birleştirerek birbirini tamamlayıcı kabiliyetlerini bir araya getirerek dünya pazarlarına çok iyi ürünler sunacak. Eskiden batıda geliştirilmiş bir ürüne parça üretmekle başlayan bu ilişki bugün farklı bir yere geldi. Artık beraber tasarlama, beraber üretme ve beraber pazarlama yoluna doğru gidiyoruz. Türk savunma sanayisinin gelmiş olduğu nokta bugün özellikle AB tarafından dikkatle izleniyor. Türk savunma sanayisinin dünyanın bu konjonktüründe önemli bir sıçrama yaşayacağını düşünüyorum. Dolar bazında her sene en az çift taneli yüzdelerle büyümemiz lazım. Öyle bir projeksiyonu öngörüyoruz. Geçmiş 5 senemiz de böyle zaten.'

Okyay, Kale Grubu tarafından geliştirilen yerli turbojet motoru KTJ serisi ile Türkiye'de üretilen seyir füzelerinin motor ihtiyacının karşılandığına dikkat çekti.

KTJ 1750, KTJ 3200 ve KTJ 3700'ün milli seyir füzeleri Çakır, Som, Atmaca ve Kara Atmaca'ya güç verdiğini dile getiren Okyay, 'Şimdi bizim grup olarak hedefimiz bundan sonra bu motorlarımızı jet İHA'lar diyebileceğimiz Kamikaze İHA'lar gibi veya dolanan mühimmatlar gibi başka platformlara da aktarmak olacaktır. Sadece seyir sınıfıyla sınırlı bırakmayı düşünmüyoruz, daha üst düzey motorlara doğru yolumuza devam edeceğiz. 3 tip motorun üzerine şu an 4 tip motor daha geliştiriyoruz. Motor dünyasında 4 çeşit motor vardır. Turbojetler, turbofanlar, turboproplar ve turboşaftlar. Biz şu ana kadar turbojet motorları geliştirdik, bundan sonra diğer tip motorlardan da geliştireceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk jet motoru ihracatını bu sene başında Brezilya ile yaptıkları KTJ 3200 kontratıyla başlattıklarını hatırlatan Okyay, şöyle konuştu:

'Artık jet motoru ithal eden bir ülkeden jet motoru ihraç eden bir ülkeye gelmiş olmamız hakikaten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak büyük gurur veriyor bize. Bundan sonra ihracatımızın büyüyerek artacağını da öngörebiliyorum. 10-12 ülkeyle görüşmelerimiz var. Dünyada motor konusu, zaten sayılı oyuncunun olduğu bir sektördür. Bizim sınıfımız motorlarda Avrupa ve Amerika'yı bir araya getirirsek biz dahil 3-4 oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yeni seyir füzesi geliştirmek isteyen ülkelerin motor ihtiyacı olduğunda başvuracağı noktalardan bir tanesi de biz oluyoruz. Bu bizim ihracat potansiyelimizi çok arttırıyor. Döviz bazında çift haneli büyümeler bizim de gelecek 5 senelik öngörülerimiz içinde var.'

Milli Muharip Uçak KAAN için devam eden yerli motor geliştirme çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü:

'5. nesil savaş uçağı motoru, dünyada mekanik sektörünün ulaşabileceği en yüksek noktalardan bir tanesi. Bunu yapabiliyorsanız hakikaten mekanik sektöründe artık sırtınız yere gelmez diyeceğiniz bir iştir. Böyle bir şeye başlamış olmak, niyetlenmiş olmak bile çok büyük bir başarıdır ki onun yanında çok önemli çalışmalar, gelişmeler var şu anda bu motorun geliştirilmesi yönünde. O çalışmanın en kısa sürede başarıya ulaşmasını millet olarak ümit ediyoruz, inşallah güzel şeyleri orada da göreceğiz.'

Açıklamasında İzmir'in savunma sanayisindeki potansiyeline de dikkat çeken Okyay, 'Çok iyi firmalarımız çıkmaya başladı İzmir'den. Çok kritik teknolojiler geliştirilmeye başlandı.

İzmir deyince aslında deniz, kum, güneş hatırlıyor herkes belki ama aslında İzmir hakikaten önemli sanayi kültürü olan bir şehir. Bu sanayi kültürünü savunma sanayisine dönüştürme sürecini yaşıyor şu anda.' dedi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da yaptığı açıklamada İzmir'in savunma sanayisinde serbest bölgeleri, teknoparkları, AR-GE merkezleri, yetişmiş insan gücü, sanayi ve lojistik merkezi olma özellikleriyle ciddi bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütün tedarik sistemini yerlileştirme hedefinin bulunduğuna işaret eden Zorlu, 'Bugün yerlileşme yüzde 80'e ulaşmış vaziyette. Ayrıca bunun ihracat bacağı da tabii ki tartışılıyor. O yüzden şirketlerimize hem bulundukları alanda ve sektörde iş yapma hem de bu tarafta ek bir alan yaratabilme, genişleme, büyüme alanı yaratabilme fırsatı olduğunu görüyoruz.' dedi.

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman ise savunma sanayisi ekosistemi içinde bugüne kadar Ege'nin ilk akla gelen bölge olamadığını belirterek bu toplantılarla tüm kesimler nezdinde bir farkındalık oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Akgerman, 'İnşallah bugün yarattığımız farkındalıkla Ege Bölgesinde de çok güçlü firmalar, aileler var. Belki ortaklıklar yaparak başlayabilirler ve burada bu ekosistemi kurabiliriz.' diye konuştu.