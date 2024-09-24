Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin bu süreçteki tutumuna dikkat çeken Erdoğan, "ABD, İsrail’in yanında değil, karşısında yer almalı" dedi.

"Cinsiyetsizleştirme Olayını Tasvip Etmiyoruz"

Basın mensuplarının BM Genel Kurulu'ndaki konuşması hakkında yönelttiği soruya yanıt veren Erdoğan, "Verdiğim mesajların arkasındayım. Özellikle cinsiyetsizleştirme gibi konulara karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Kutsal aile yapımızı korumak adına hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Tavrı Net Olmalı"

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Joe Biden’ın "İkinci bir Gazze istemiyoruz" açıklaması ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin BM Genel Kurulu'na katılamamasıyla ilgili sorusuna Erdoğan, "ABD, İsrail’i desteklemeye devam ediyor, bu açık. Ancak tavrını net bir şekilde ortaya koymalı ve İsrail'in yanında değil, karşısında olmalı" diyerek ABD'nin tutumunu eleştirdi.

F-35 Programında Gelişme Yok

ABD'li bir gazetecinin Türkiye'nin F-35 programına ilişkin sorusunu ise Erdoğan, "Şu an bu konuda herhangi bir gelişme yok" şeklinde yanıtladı.