Kiraz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik düzenlediği toplantıda yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modelini tanıttı. Bu model, tarımsal desteklerin ilk kez üretim dönemi öncesinde açıklanmasıyla üreticilerin geleceğe yönelik planlamalarına önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Üç ana başlıkta destekler

Yeni destekleme modeli, temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri olmak üzere üç ana başlık altında toplanıyor. Bu kategorilerdeki ürünler için belirlenen destek katsayıları ile üreticilere sunulacak destek tutarları hesaplanacak. Böylece, her üretici kendi üretim faaliyetleri doğrultusunda daha sağlıklı ve verimli bir şekilde destek alabilecek.

Hayvancılıkta da destek sağlanacak

Ayrıca, Hayvancılık Destekleme Modeli kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi çeşitli faaliyetler desteklenecek. Bu destekler, hayvancılık alanında faaliyet gösteren üreticilere önemli bir teşvik oluşturacak.

Ek destekler ile üreticilere destek

Temel destek tutarlarının yanı sıra, aile işletmeleri, genç ve kadın üreticiler gibi belirli kriterleri sağlayan yetiştiricilere ilave destekler de sağlanacak. Bu yaklaşım, tarım sektöründe sürdürülebilirliği ve üretkenliği artırmayı amaçlıyor.