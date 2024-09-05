Erdoğan'dan sert eleştiri

AK Parti MKYK toplantısında konuşan Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’in İzmir Enternasyonel Fuarı’nda Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasını eleştirdi. Erdoğan, bu durumun Özel ve partisinin niyetlerini açıkça gösterdiğini belirtti.

AK Parti'de kongre süreci başlıyor

Toplantıda, AK Parti’nin kongre takviminin Ocak ve Mart arasında başlayacağı ve tüm il kongrelerinin 90 günde tamamlanacağı açıklandı. Parti teşkilatının dijitalleşmesi ve e-teşkilat konuları da gündemdeydi.

TSK'da kadın başarısı

Erdoğan, TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarından 3 kadının birinci olduğunu vurgulayarak, AK Parti döneminde kadınların eve kapatıldığı eleştirilerine yanıt verdi.