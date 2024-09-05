İzmir’de Bayraklı büyük tünel içinde Bornova yönüne seyir halindeyken arızalanan bir araç trafiği olumsuz etkiledi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, aracı yol dışına çıkarma çalışmaları sürüyor.

Bayraklı büyük tünelinin Bornova yönünde, sağ şeritte meydana gelen araç arızası nedeniyle trafik aksadı. Yetkililer, trafiğin güvenliği için gerekli tedbirleri alırken, arızalanan aracın yoldan çekilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu noktadan geriye doğru yaklaşık 500 metreye varan trafik yoğunluğu oluşmuş durumda.

Sürücülere alternatif rota uyarısı

Tüneli kullanacak sürücüler için trafik ekipleri, alternatif güzergahların değerlendirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı. Aracın kısa süre içinde çekilmesi planlanıyor, ancak trafik yoğunluğunun devam ettiği belirtiliyor.