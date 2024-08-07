Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, İzmir'in turizm performansı 2024'ün ilk altı ayında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. 2023 yılının aynı dönemine kıyasla, hava ve deniz yoluyla İzmir'i ziyaret eden kişi sayısında %2,82'lik bir artış gözlemlendi.

İzmir'i yüz binlerce kişi ziyaret etti

Geçtiğimiz yılın ocak-haziran döneminde İzmir'i 532 bin 270 kişi ziyaret ederken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 610 bin 144'e ulaştı. Ziyaretçilerin büyük bir kısmı, 548 bin 185 kişi hava yolunu tercih ederken, 61 bin 959 kişi deniz yolunu kullandı.