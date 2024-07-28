Rize'de düzenlenen AK Parti İl Teşkilatı toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki eylemlerini eleştiren Erdoğan, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'da olduğu gibi gerektiğinde müdahale edebileceğini ifade etti. "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" diyen Erdoğan, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

"Güçlü olmalıyız ki adım atalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı Türkiye'nin güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. "Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayii alanında ilerleme kaydettiğini, ancak daha güçlü olunması gerektiğini vurguladı.

Mahmud Abbas konusu ve belediyeler üzerine

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nden bir milletvekilinin Mahmud Abbas'ın TBMM'de konuşması gerektiği yönündeki önerisine de yanıt verdi. "Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Mahmud Abbas bize olumlu cevap veremedi. Bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz" dedi.

Rize'deki doğal gaz sorunlarına değinen Erdoğan, belediyelerin bu konuda hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti. "Belediyelerimiz olduğundan farklı çalışma ortaya koymaları lazım. Rize'de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım" diye ekledi.

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki gelişmelere dair güçlü mesajlar verdiği ve Türkiye'nin dış politika duruşunu vurguladığı bir konuşma olarak dikkat çekti.

İşte o paylaşım;