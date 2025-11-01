Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış töreninde yaptığı açıklamada, İstanbul’un bir Fetret Devri daha yaşamasına gönüllerinin razı olmayacağını söyledi. Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut üretimini hızlandıracaklarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olacağını vurguladı.

Erdoğan, “İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Tüm imkanlarımızı bu şehir için seferber ettik. Ana muhalefet boş sloganlarla meşgulken biz sizler için koşturuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, şehirlerin sadece binalardan ve yollarla oluşmadığını, esas olanın insan olduğunu belirterek, yatırımlarla tarihi eserleri koruyup şehirleri Türkiye Yüzyılı’na hazırladıklarını ifade etti.

Erdoğan, yüksek kira sorununa dikkat çekerek, “Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusu ihmale gelmez. Devlet, belediye ve vatandaş el ele verip bu işi hızla halletmek zorundayız” dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin eser siyaseti örneği olduğunu söyleyen Erdoğan, 81 ilde toplam 313 millet bahçesi hizmete sunulduğunu aktardı. Bahçede, afet durumlarında kullanılabilecek 40 bin çadır ve Afet Yönetim Merkezi bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın başlattığı Terörsüz Türkiye sürecine değinerek, sürecin kısa sürede kayda değer mesafe kat ettiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin sınır ötesinde barış ve güvenliği sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, konuşmasını, “Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız” sözleriyle tamamladı.