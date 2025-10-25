Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin dış politika ve savunma alanındaki kararlı adımlarla artık küresel bir güç hâline geldiğini vurguladı. "Hiçbir yerde Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor" dedi.

Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP’yi ülkeyi yabancılara şikayet etmekle suçladı. "Ana muhalefet partisi ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz 81 ilimizde milletimizle buluştuk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, AK Parti’nin yolunu milletin belirlediğini belirterek, "Elde ettiğiniz her başarıda gözü yaşlı anaların duası vardır. Bu hareket, erdemliler hareketidir" dedi. Ayrıca, Jakobenleri semtlerine uğratmadıklarını belirterek, halka hizmette dargınlık olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayiindeki başarılarıyla küresel bir güç hâline geldiğini söyledi:

Türkiye Batı ittifakından uzaklaşıyor iddialarını boşa çıkardı

Bölgesinde ve dünyada söz sahibi hâline geldi

Barış, huzur ve istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor

Suriye’den Gazze’ye, Körfez’den Rusya-Ukrayna çatışmasına kadar Türkiye’nin etkisinin sürdüğünü vurguladı.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Cumhurbaşkanı, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi:

Sabırlı ve soğukkanlı bir şekilde menzile yürüdüklerini

Terörsüz Türkiye ve bölge vizyonunu ülkenin evlatlarına kazandırmayı hedeflediklerini belirtti