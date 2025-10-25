Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

İzmir Valisi Süleyman Elban’ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen İzmir Kültür Yolu Festivali; tiyatro, konser ve sergileri İzmir’in dört bir yanında sanatseverlerle buluşturacak.

İzmirliler ile bir araya gelecek olan sergiler, pek çok toplumsal sorunu da konu alıyor. Ekim 2023’den itibaren devam eden ve soykırım haline evrilerek masum insanların can ve mal güvenliklerini yok eden, Gazze’yi yerle bir ederek bir daha kapanmayacak yaraların açılmasını sağlayan soykırım, ikinci yılın ardından da devam ediyor. Gazze’de başlayan soykırım çok kısa sürede Lübnan ve Suriye’nin belirli yerlerine de yayıldı.

Bu soykırımın acı yönünü ortaya koyan, Samet Karagöz’ün küratörlüğünde gerçekleşen “Hala Yaşıyorum “Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki”” sergisi, yaşanan vahşeti anlatıyor.

İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenecek olan sergi 25 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında 09:00 ve 21:00 arasında ücretsiz bir şekilde ziyaretçilere açık.