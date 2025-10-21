İzmir’in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan KYK Yurdu’nda su borusu patladı. Odaları ve koridorları su basarken öğrenciler, temizlik çalışmalarını kendi imkânlarıyla yapmak zorunda kaldı.

Su baskını panik yarattı

Cumhuriyet’in haberine göre, Bornova KYK Yurdu’nun 8. katında su borusu patladı. Arıza nedeniyle sık sık su kesintisi yaşanan yurtta bu kez odaları ve koridorları su bastı. Öğrenciler odalarına giremedi, bazıları da geceyi ortak alanlarda geçirmek zorunda kaldı.

Temizliği öğrenciler yaptı

Su baskının ardından öğrenciler, yurt görevlilerinden destek alamayınca temizlik çalışmalarını kendi olanaklarıyla gerçekleştirdi. Kimi öğrenciler paspaslarla suları tahliye ederken, kimi de eşyalarını korumaya çalıştı.

Alt katlarda kalan öğrencilerin odalarına ise tavandaki aydınlatmalardan su sızdığı bildirildi. Suyun elektrik tesisatına zarar verdiği de iddia edildi.

“Güvenli binalarda kalıp kalmadığımızı sorguluyoruz”

Yurtta kalan bir öğrenci yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Tek endişemiz su kesintisi değil. Okumak için geldiğimiz bu yurtta, güvenli bir binada kalıp kalmadığımızdan emin değiliz.”

İnceleme başlatıldı

Su baskınının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olayın ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun teknik ekiplerinin yurtta inceleme başlattığı öğrenildi.