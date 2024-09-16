Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı “Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı”, Gazze protestosuna sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Eylül Cumartesi akşamı Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı”na katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, “14 asır önce, ayın 14'ü gibi parlayan Peygamber Efendimizi bugün bir kez daha büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyoruz. İnşallah bu gece, salimen vasıl olacağımız taptaze bir şuur ve heyecanla ihya edeceğimiz Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünün farklı köşelerinde ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşması sırasında bir grup, Türkiye’nin Filistin ve Gazze'nin yanında olması çağrısı yaptı.

Pankart açan eylemciler, Gazze'ye ambargoyu deniz yoluyla kaldırmayı hedefleyen “Özgürlük Filosu”na destek istedi.

Güvenlik görevlileri, müdahale ederek eylemcileri salondan çıkardı.