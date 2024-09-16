TSYD’de 2000-2002 arasında başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde ise genel sekreter olarak görev yapan, 15’i futbolla ilgili 2’si de edebiyat olmak üzere 17 kitabı bulunan, Şubat 2022’de yakalandığı beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022’de ameliyat olan Gazeteci ve köşe yazarı Ahmet Çakır, vefat etti.

7 yaşından beri top oynayan Ahmet Çakır, Meslekle ilgili pek çok ödülü bulunan Çakır 2 kez yılın gazetecisi ödülü aldı, spor basınında Türkçeye en iyi kullanan yazar seçilmişti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi yayınladığı başsağlığı mesajında; “Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı üyemiz Ahmet Çakır’ı kaybettik. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verildi. TSYD ayrıca merhumun cenazesiyle ilgili bilginin kısa süre içinde paylaşılacağı aktarıldı.

Ahmet Çakır kimdir?

1952 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Çakır, 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de ise İstanbul İktisadı Bilimler ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Günaydın, Hürgün, Hürriyet ve Fotospor gazetelerinde çalıştı. Spor, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve Radikal gazetelerinde spor yazarlığı yaptı.