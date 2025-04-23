Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair bir ihbarın gelmediğini belirten Yılmaz, İstanbul Valiliği ve diğer kurumların gerekli açıklamaları yapmaya devam ettiğini ifade etti.

“Kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor”

Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'na katılmak için Meclis'te bulunan Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.

AFAD’dan açıklama

Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarının ardından AFAD’dan bir açıklama geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, depremde herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmadığı duyuruldu. AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır.”