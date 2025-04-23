Nafiz Gürman Spor Kulübü’nden 23 Nisan’a Özel Spor Şenliği

Nafiz Gürman Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Şehit Gaffar Okan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyonda halat çekme, çuval yarışı ve penaltı yarışları düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte çocuklar hem yarıştı hem de gönüllerince eğlendi.

Çocuklardan kıyasıya rekabet

Nafiz Gürman Spor Kulübü Futbol Okulu ev sahipliğindeki etkinliklerde, minik sporcuların enerjisi dikkat çekti. Her yaş grubundan çocuğun katıldığı yarışmalar büyük bir heyecanla izlendi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren çocuklara ödüller verildi:

1’incilik ödülü: Krampon

2’ncilik ve 3’üncülük ödülü: Futbol topu

4, 5 ve 6’ncılık ödülü: Kitap

Etkinlik sonunda konuşan İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Örgütlenmeden Sorumlu Başkanı ve Nafiz Gürman Spor Kulübü Başkanı Osman Harman, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bugün çocuklarımız hem eğlendi hem de sporla iç içe bir bayram geçirdi. Onların gelişimi için sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”