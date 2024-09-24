Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda AK Parti milletvekilleri ve yerel belediye başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımsızlığın sadece kâğıt üzerinde olmadığını vurgulayarak, "Bağımsızlık sadece hukuki ve kâğıt üzerinden olmaz. Bu mutlaka ekonomi, birikim ve teknolojiyle olması gerekiyor" dedi.

"Halkımızın nabzını tutacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Daima İzmir'in yanında olacağız. İzmir'e büyük önem veriyoruz ve İzmir'in sorunlarına çok yakın ilgi gösteriyoruz. Ege'nin incisi İzmir, kalkınma ve bağımsızlığında büyük rol oynamış bir şehirdir. Burada olmaktan onur duyarım. Bağımsızlık sadece hukuki ve kâğıt üzerinden olmaz. Bu mutlaka ekonomi, birikim ve teknolojiyle olması gerekiyor. Bu da güçle belirlenir. Cumhuriyetimizi de kuranlar, bu kongre ve fuarları düzenlediler. İzmir, bugün de ticaret ve lojistik ağı, enerji üretimi, otomotiv ve kimya başta olmak üzere, turizmle büyük katkı sunuyor. Güzel şehrimizde daha neler yapabileceğimiz konusunu İzmirlilerle gün boyunca istişare edeceğiz. Milletvekili ve MKYK üyesi 27 arkadaşımız ile İzmir'de çok farklı bölge ve ilçelerde halkımızın nabzını tutacak, dinleyecekler" dedi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim siyasi anlayışımız her zaman vatandaşla buluşmayı öngörüyor. Esas temelimizde ise halkın talepleri ve beklentileri var. Bizim partimizin de geleceğini milletimiz belirliyor. Bu süreçlerde de halkımızın bizlerden talep ve beklentilerini, eleştirilerini alarak kendimize yeni bir yol haritası şekillendireceğiz."