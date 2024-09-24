Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukları sporla buluşturmak için Kış Spor Okulları’nı hayata geçiriyor. Yaz döneminde spor ve eğlenceyi bir araya getiren belediye, şimdi de basketbol kursları ile çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kış spor okulları nedir?

Kış Spor Okulları, Turgutlu Belediyesi'nin "Sporla Büyüyen Gençlik" projesinin bir parçası olarak, çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu program, sporun yanı sıra sosyal etkileşim ve eğlence fırsatları sunarak çocukların gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Basketbol kursları başlıyor

28 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan basketbol kursları, 7-14 yaş arası çocuklar için tasarlandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle çocuklar, basketbolun temel becerilerini öğrenirken aynı zamanda takım çalışması ve fair play gibi değerleri de benimseyecekler.

Kayıt süreci

Basketbol kursu kayıtları Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası'nın 7. katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde devam ediyor. Aileler, çocuklarının bu fırsattan yararlanabilmesi için kayıt işlemlerini ivedilikle gerçekleştirebilirler.

Turgutlu Belediyesi, çocukları sporla buluşturma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Kış Spor Okulları ile gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen bu proje, yerel halk için büyük bir fırsat sunuyor. Çocukların sporla buluşması için Kış Spor Okulları’na katılmak, sağlıklı bir gelecek inşa etmek adına önemli bir adım olacaktır.