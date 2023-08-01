Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Yılmaz, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı. Yılmaz, toplantının ana amacının eylül ayında paylaşmayı planladıkları Orta Vadeli Program ile ilgili tüm toplumsal kesimlerin fikirlerini almak ve bu fikirleri olabildiğince plana yansıtmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin bir eşikte olduğunu belirten Yılmaz, "Son 20 yıldaki gelişmelerle alt-orta gelir liginden üst-orta gelir ligine terfi ettik. Asıl hedefimiz, yüksek gelirli ve yüksek insani kalkınmışlığa sahip ülkeler arasına girmek. Bunu da bütün toplumsal kesimlerin katkısıyla, akıl ve alın teriyle yapmak durumundayız. Bu anlayış içinde istişarelerimizi sürdürüyoruz" dedi.



Yılmaz, toplantıda ele alınan konulara ilişkin, "Her üç sendika da katılım mekanizmaları üzerinde durdu. Sendikal örgütlenme ve karar alma süreçlerine katılım konusunda ortak görüşleri oldu. Sadece sendikal alanda değil, diğer alanlarda da demokratik standartların yükseltilmesi, yeni bir Anayasa ile hukuk alanında, demokratik haklar ve özgürlüklerin daha fazla geliştirilmesi hususunda yine anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim" diye konuştu.



'KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE ANLAYIŞ BİRLİĞİ OLDU'



Kayıt dışılığın toplantıda konuşulan diğer bir konu olduğunu belirten Yılmaz, "Gerek çalışma hayatı, gerekse genel anlamda kayıt dışılığın olabildiğince azaltılması, kayıt dışı ile mücadele, bunun ortaya çıkardığı haksız rekabetin engellenmesi ve herkesin eşit şartlarda mücadele ettiği bir düzenin güçlendirilmesi noktasında anlayış birliği oldu. Vergi reformu, vergi düzeninin daha yüksek standartlara ulaştırılması, özelikle doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki dengenin, gelir dağılımını dikkatte alan bir anlayışla daha iyiye doğru değiştirilmesi konusunda beklenti ifade edildi. İş dünyası ile yaptığımız toplantıda vergi düzeninin sadeleştirilmesi, vergiyle ilgili reformların yapılması konusu, ortak bir gündem olarak ifade edilmişti. Burada da emek tarafının temsilcilerince aynı konu üzerinde durulduğunu ifade etmek isterim" dedi.



Yılmaz, sendika temsilcilerinin, şirketlerin markalaşması konusu üzerinde durarak, markalaşmanın çalışan kesim için de önemli olduğunu söylediklerini ifade etti. Görüşmenin bir diğer başlığının da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu kaydeden Yılmaz, "Sendika başkanlarımız, hem deprem sonrası yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi, hem de bu büyük felaketle ilgili toplumsal dayanışmanın altını çizdi. Sadece konutların inşası değil, çeşitli boyutlarda bu konu konuşuldu. Sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması, istihdam imkanlarının artırılması gibi çeşitli boyutlarıyla deprem rehabilitasyonu üzerinde durduk" dedi.



Yılmaz, iş sağlığı ve güvenliği konusunun ana başlıklarından biri olduğunu bildirdi. Yılmaz, istişare toplantılarının ileride de devam edeceğini söyledi ve görüşmelerdeki konuşulan konuların orta vadeli plana yansıyacağını belirtti.