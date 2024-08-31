Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış resepsiyonuna katılmak amacıyla İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, İzmir Valiliği'ne ziyarette bulundu. Vali Süleyman Elban tarafından karşılanan Yılmaz, polis mangası eşliğinde Valilik binasına geçerek şeref defterini imzaladı.

Ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Mehmet Kasapoğlu ile MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.