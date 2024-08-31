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Yaraman'ın gösterdiği çaba ve performans, Türk spor camiasında büyük takdir topladı.

🇹🇷Para yüzücümüz Turgut Aslan Yaraman: "30 salise ile madalyayı kaçırdım. 100 metre serbest yarışım var onda çok iddialıyım." pic.twitter.com/Y2TARiV0mI

Paris La Defense Arena'da düzenlenen final müsabakasında Yaraman, 1.07.72'lik derecesiyle madalyayı sadece 30 saliseyle kaçırdı. Bronz madalyayı, 1.07.42'lik zamanla yarışı bitiren İsrailli sporcu Malyar Mark kazandı. Altın madalyayı İspanyol yüzücü Inigo Llopis Sanz 1.05.58'lik derecesiyle elde ederken, gümüş madalya Japon yüzücü Kota Kubato'ya 1.07.03'lük süresiyle gitti.

🇹🇷 Para yüzücümüz Turgut Aslan Yaraman, erkekler S8 100m sırtüstünde paralimpik 4.'üncüsü oldu. 👏Emeklerin için teşekkürler Turgut Aslan! pic.twitter.com/xu0DZfk8z2

Paris 2024 Paralimpik Oyunları 'nda yüzme branşında mücadele eden milli sporcu Turgut Aslan Yaraman , erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında büyük bir performans sergileyerek 4. sırada yer aldı.

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