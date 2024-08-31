Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında mücadele eden milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, erkekler 100 metre sırtüstü S8 sınıfında büyük bir performans sergileyerek 4. sırada yer aldı.

Trabzon'da Başkan Ahmet Metin Genç sporcularla pedal çevirdi Trabzon'da Başkan Ahmet Metin Genç sporcularla pedal çevirdi

Paris La Defense Arena'da düzenlenen final müsabakasında Yaraman, 1.07.72'lik derecesiyle madalyayı sadece 30 saliseyle kaçırdı. Bronz madalyayı, 1.07.42'lik zamanla yarışı bitiren İsrailli sporcu Malyar Mark kazandı. Altın madalyayı İspanyol yüzücü Inigo Llopis Sanz 1.05.58'lik derecesiyle elde ederken, gümüş madalya Japon yüzücü Kota Kubato'ya 1.07.03'lük süresiyle gitti.

Yaraman'ın gösterdiği çaba ve performans, Türk spor camiasında büyük takdir topladı.

Kaynak: AA