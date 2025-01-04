Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da ekonomi müdürleriyle gerçekleştirdiği 2024 yılı değerlendirme toplantısında emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşı ve refah payı konusundaki çalışmaların Ocak ayı içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Enflasyon verisi açıklanınca zam oranı netleşti

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaş artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verisini açıklamasıyla netlik kazandı. Ancak gözler, en düşük emekli maaşı ve refah payı artışına çevrildi.

Ocak ayında tamamlanacak

Cevdet Yılmaz, maaş düzenlemelerine ilişkin yaptığı konuşmada, en düşük emekli maaşı ile ilgili kanun çalışmasının Ocak ayı içerisinde tamamlanacağını ve emeklilere yönelik refah payı artışının da değerlendirildiğini ifade etti.

Ekonomik değerlendirme ve beklentiler

Yılmaz, toplantıda ayrıca 2024 yılı ekonomik beklentilerini değerlendirirken, enflasyonla mücadele ve sosyal refahı artırmaya yönelik adımların devam edeceğini vurguladı. Özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşların alım gücünü korumaya yönelik politikaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şöyle;

"Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.

"Ocak ayı içinde gerçekleşecektir diye düşünüyorum"

Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun​ çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

Emeklilerle ilgili söyledikleriniz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranını mukayese doğru olmaz, çünkü birisi bir yıllık bir süreçle ilgili, perspektifle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık, yani emekli ve memur artışı biliyorsunuz 6 aylık yapılıyor, temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek.

Asgari ücret de bu kadar siyasi tartışma konusu olmamalı. Siyasi olarak bu kadar tartışılmayacak bir mekanizma içinde farklı şekillerde yapılabilir mi? Elbette tartışılabilir, uzlaşılabilir.

"Asgari ücret gelişmekte olan ülkelerin üzerinde bir rakam"

Net asgari ücretin yine dolar karşılığı çok tartışılıyor biliyorsunuz. Asgari ücret 2002’de 114 dolar, 2024 yılında ise 519 dolar idi, 2025’teki son güncel artışla 627 doların üzerine çıkmış durumda. Bu net maaşlarda birde işverene maliyeti açısından bakarsanız bu tabii çok daha yüksek rakamlarda. Şu anki asgari ücret seviyemiz Rusya, Romanya, Bulgaristan Meksika, Brezilya’nın, Güney Afrika’nın, Endonezya’nın, Çin, Mısır ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerinde bir rakam, bunu da ifade etmek isterim."