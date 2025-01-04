Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir Antalya’da tedavi gören usta sanatçının ölümü, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Tayfur için düzenlenen anma töreni, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştiriliyor. Sanatçının naaşı, sevenlerinin son vedası için AKM’ye getirildi. Saat 12.00’de başlayacak tören öncesinde AKM önünde kalabalık toplanmaya başladı. Hayranları ve sanat camiasından birçok isim, Tayfur’a son görevlerini yerine getirmek için törene akın etti.

Cenaze töreni Levent’te düzenlenecek

Anma töreninin ardından Ferdi Tayfur’un cenazesi, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Sanat dünyası yasta

Usta sanatçının vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Tayfur, yıllardır seslendirdiği arabesk şarkılar ve unutulmaz eserleriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Hayranları ve dostları, Tayfur’un müziğe ve duygulara kattığı anlamı vurgularken, birçok sanatçı sosyal medyada başsağlığı mesajları paylaştı.