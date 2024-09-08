Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili adaletin sağlanacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

Soruşturma süreci ve adalet mesajı

Cevdet Yılmaz, "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek, olayın tüm ülkeyi etkileyen bir trajedi olduğunu ifade etti. Yılmaz, olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturmanın sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kamuoyuna mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, soruşturmanın her aşamasının yakın bir şekilde izleneceğini ve hukukun en üst seviyede işleyeceğini vurgulayarak, "Sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.