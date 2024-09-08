9 Eylül 1922, sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu tarih, İzmir'in kurtuluşunun ötesinde, bir ulusun bağımsızlık mücadelesini ve özgürlük arayışını simgeler. İzmir, medeniyetin ve kardeşliğin beşiği olarak tarih boyunca farklılıkların bir arada barış içinde yaşadığı bir şehir olarak bilinir.

ESİAD'ın vizyonu ve 9 Eylül'ün ilhamı

Ege Sanayi ve İş Dünyası Derneği (ESİAD) olarak, 9 Eylül’ün ruhundan ilham alarak, köklü geçmişimize sahip çıkma ve ekonomimizi sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda global düzeyde daha başarılı bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atatürk’ün çizdiği çağdaş medeniyet yolunda ilerleyerek, üyelerimize, ekonomimize ve topluma katkı sağlama misyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Geleceğe yatırım ve toplumsal katkı

Dün olduğu gibi bugün de iş dünyasının görüşlerini temsil etmeye, özel girişimciliğin ve demokratik değerlerin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. 9 Eylül’ü, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu topraklar için savaşan tüm kahramanlarımızı anarak kutluyoruz.

102. yıldönümünde saygı ve minnet

İzmir’in kurtuluşunun 102. yılında, bu anlamlı günde geçmişimize olan bağlılığımızı ve geleceğe olan umutlarımızı bir kez daha vurguluyoruz. 9 Eylül, sadece bir zaferin değil, ulusal bağımsızlığın ve toplumsal bütünlüğün de simgesidir.