Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin küresel sermaye akımlarındaki payını artırmayı amaçlayan yeni yatırım stratejisini açıkladı. Stratejiye göre, ülkenin sermaye akımlarından aldığı payın 2028 yılına kadar yüzde 1,5'e çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ni duyurdu. Bu strateji, Türkiye'nin küresel sermaye akımlarındaki payını artırmayı ve ülkeyi önemli bir yatırım, üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Yılmaz, strateji kapsamında 2028 yılı itibarıyla Türkiye'nin küresel sermaye akımlarından aldığı payın yüzde 1,5'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

"Strateji, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde ülkemizi dünyanın önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezine dönüştürmenin yol haritasını oluşturmaktadır," diyen Yılmaz, bu vizyonun ülkenin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet edeceğini ve yüksek katma değerli, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen yatırımları çekmeyi amaçladığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin hedeflediği nitelikli yatırım alanlarını sekiz başlık altında topladı:

İklim Dostu Yatırımlar

Dijital Yatırımlar

Küresel Tedarik Zinciri Odaklı Yatırımlar

Bilgi Yoğun Yatırımlar

Nitelikli İstihdam Sağlayan Yatırımlar

Katma Değerli Hizmet Yatırımları

Nitelikli Finansal Yatırımlar

Bölgesel Kalkınmayı Destekleyen Yatırımlar

Bu alanlarda yapılacak yatırımların, cari açığın azaltılmasına ve sağlıklı, sürdürülebilir kaynaklardan finanse edilmesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, stratejinin etkin bir şekilde uygulanacağı ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde takip edileceğini belirtti. Yılmaz, stratejinin hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.