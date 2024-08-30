Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajında, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 30 Ağustos Zaferi'nin önemine vurgu yaptı.

Altun'un mesajı

Fahrettin Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zaferi, zorluklar ve fedakarlıklarla kazanılan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır. Bu şanlı zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlü bir nişanesidir ve yüreklerimizde sonsuza dek bir destan olarak yaşayacaktır.

Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu aziz vatanı, tarihi hedefler ve mega projelerle buluşturmak, her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcu ve vefamızın bir gereğidir. Bu bilinçle, geleceğe daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Büyük Zafer’in 102. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."