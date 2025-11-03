Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündemi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı ve DEM Parti heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından sürecin son durumu değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, Terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını kabine üyelerine aktaracak. Toplantıda ayrıca PKK’nın Türkiye’den çekilme kararı sonrası sahadaki gelişmeler değerlendirilecek.

Kabine toplantısında ekonomi de kritik bir başlık olacak. Ekim ayı enflasyon rakamları gözden geçirilecek ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler değerlendirilecek.

Toplantıda Gazze’de ilan edilen ateşkes sonrası bölgedeki gelişmeler de ele alınacak. Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, Gazze’nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konuları kabine gündeminde olacak.

Kabine üyeleri, Erdoğan’ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi sonrası imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ve Almanya Başbakanı Merz’in ziyaretine ilişkin bilgilendirilecek.