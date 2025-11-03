Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri toplam enflasyona göre, memurlar ise toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre zam alacak.

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Bu veriler, memur, memur emeklisi, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerini yakından ilgilendiriyor.

Memur ve Memur Emeklileri Zam Oranı

Memurlar, toplu sözleşmeye göre 2026 yılı:

İlk yarı yüzde 11

İkinci yarı yüzde 7

2027 yılı: İlk yarı yüzde 5, ikinci yarı yüzde 4 zam alacak

Buna ek olarak Ekim ayı enflasyon verisiyle dört aylık kümülatif artış hesaplandığında memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 16,55 olarak ortaya çıktı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, toplam enflasyon oranına göre zam alıyor. Ekim ayı verisi ile dört aylık kümülatif enflasyon yüzde 10,25 olarak belirlendi.

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için Ocak ayında zamlı maaşlar kesinleşecek. Geriye kalan iki ayın enflasyon rakamları takip edilerek maaşlar netleşecek.