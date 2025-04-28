Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine, Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından alınacak önlemleri görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak kabine, Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasarları ve alınacak önlemleri masaya yatıracak. Toplantıda ayrıca ekonomik düzenlemeler ve terörle mücadeleye dair önemli kararlar alınması bekleniyor.

İstanbul’daki yapı stoku değerlendirilecek

Marmara Denizi'nde gerçekleşen deprem, özellikle İstanbul’daki yapı stokunun güvenliği konusunda önemli tartışmalara yol açtı. Kabine toplantısında, deprem sonrası İstanbul’daki riskli yapılar ve mevcut binaların dayanıklılığına dair kapsamlı raporlar sunulacak. Çalışmalar, vatandaşların güvenliğini artırmaya yönelik hızlandırılacak kentsel dönüşüm projelerine odaklanacak.

Kentsel Dönüşümde Yeni Adımlar Planlanıyor

Kabine toplantısında kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gündemde olacak. Deprem sonrası güvenli konut ihtiyacının arttığı İstanbul'da, mevcut projelerin yanı sıra yeni güvenli konut projelerinin oluşturulması için finansal destek paketleri sunulması bekleniyor. Özellikle dar gelirli vatandaşların daha ulaşılabilir konutlarla buluşabilmesi için yeni düzenlemeler gündeme gelecek.

Deprem sonrası ekonomik düzenlemeler de masaya yatırılacak

Toplantının bir diğer önemli başlığı, depremin ekonomik etkileri olacak. Depremin ardından bölgedeki ticaretin yeniden canlandırılması için ekonomik düzenlemeler üzerinde çalışılacak. Kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra, bölge ekonomisinin canlandırılması adına çeşitli destekler sağlanacak.

Terörle mücadele ve güvenlik adımları da konuşulacak

Kabine toplantısının gündeminde, ülke genelindeki terörle mücadele konuları da bulunuyor. Güvenlik güçlerinin terörist faaliyetlere karşı daha etkin olabilmesi için alınacak önlemler değerlendirilecek ve güvenlik güçlerinin daha güçlü bir şekilde bölgelere yerleştirilmesi planlanacak.