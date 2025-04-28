Fenerbahçe Denetim Kurulu, 28 Şubat 2025 itibarıyla kulübün borcunun 19 milyar 20 milyon TL olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 815 milyon TL dönem karı elde edildi.

Fenerbahçe Denetim Kurulu, 28 Şubat 2025 itibarıyla kulübün toplam borcunun 19 milyar 20 milyon TL (yaklaşık 508 milyon euro) düzeyine ulaştığını açıkladı.

Kulübün finansal tablosu

Fenerbahçe’nin toplam borcu, 28 Şubat 2025 itibarıyla 19 milyar 20 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde kulüp, 815 milyon TL dönem karı elde etti.

Amatör şubelerde gelir gider dengesi

1 Haziran 2024–28 Şubat 2025 döneminde amatör branşların toplam geliri 1 milyar 189 milyon TL, gideri ise 1 milyar 672 milyon TL oldu.

Yönetimin ekonomik adımları

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, “Başkan Ali Koç’un liderliğinde her kuruşa sahip çıkıyoruz. Zorlu ekonomik koşullarda geleceğimizi güvence altına almak için önemli adımlar attık” dedi.

Hisse satışı ve sponsorluk gelirleri

11 Nisan’daki hisse satışıyla ilgili detayların ilerleyen günlerde Yüksek Divan Kurulu’nda paylaşılacağını belirten Kızılhan, forma sponsorluk gelirinin döviz bazında yüzde 50 arttığını vurguladı.