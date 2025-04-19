Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ'ın demir parmaklıklar ardında resmedildiği seçim pusulası sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sosyal medyada yayılan bir oy pusulası büyük ses getirdi. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte demir parmaklıklar ardında resmedildiği pusula kısa sürede gündem oldu.

Seçim pusulası sosyal medyada büyük ilgi gördü

2014 ve 2018 seçimlerinde HDP’nin adayı olan Selahattin Demirtaş, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunuyor. Bu yıl ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ da tutuklandı. Sosyal medyada dolaşıma giren ve dört ismin demir parmaklıklar ardında yer aldığı pusula, kullanıcılar arasında hızla yayıldı.

CHP Lideri Özel'den İmamoğlu yorumu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İmamoğlu’nun suçu, Erdoğan’ın rakibi olmaktır" ifadesini kullandı. Özel, İmamoğlu'nun geçmişte Erdoğan’ı yendiğini ve gelecekte de yenebilecek güçte olduğunu vurguladı.

Ümit Özdağ için de açıklama yapıldı

Özel ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna da değinerek, "Bir partinin genel başkanı, işlediği iddia edilen suçtan ötürü ikametinin olduğu yerde gözaltına alınır. Ancak Özdağ, farklı illerde gözaltına alındı ve farklı iddialarla tutuklandı" dedi. Özel, bu durumu "siyasi rakiplerin yargı yoluyla ayıklanması" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel'den demokrasi vurgusu

Özel, açıklamasının devamında Türkiye’de demokrasinin ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, siyasi partilere yönelik olası kapatma girişimlerine de dikkat çekti.