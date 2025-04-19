Antalya'da "Yenidoğan Çetesi" davasında tutuklu yargılanan ve cezaevinde intihar eden doktor İlker Gönen hakkında yeni bir ihbar yapıldı. CİMER ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen ihbarda, Gönen'in ailesine zarar verileceği yönünde tehditler aldığı ve bu nedenle psikolojik baskı sonucu hayatına son verdiği ileri sürüldü. Başsavcılık, iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Yenidoğan skandalında yeni iddialar ortaya çıktı

Antalya Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 1 Şubat'ta intihar eden doktor İlker Gönen, Yenidoğan Çetesi davasında "2 numaralı isim" olarak gösteriliyordu. Gönen, kaldığı tek kişilik koğuşta çay bardağını kırarak bileklerini kesmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İntiharı sonrası adli ve idari soruşturmalar sürerken, CİMER ve savcılığa gönderilen bir ihbar e-postası yeni iddiaları gündeme taşıdı.

Gönen'e tehdit iddiası

İhbarda, Gönen'in serbest bırakıldığı dönemde örgüt lideri Fırat Sarı'nın, Gönen'in itirafçı olmasından korktuğu ve bu nedenle çete üyelerinin Gönen ile ilgili bilgi topladığı öne sürüldü.

Ayrıca Gönen'in ailesi hakkında detaylı bilgiler toplandığı, bir kişinin cezaevine giderek Gönen'i tehdit ettiği ve bu tehditlerin ardından Gönen'in intihar ettiği iddia edildi.

Avukatla ilgili şaibe iddiaları

İhbarda, Fırat Sarı'nın avukatı ile Gönen'in avukatı arasında süreçte yaşanan anlaşmazlığa da dikkat çekildi. Gönen'in ölümünün ardından avukat A.M.'nin, Fırat Sarı'nın da savunmasını üstlendiği ve başından beri planlı hareket ettiği ileri sürüldü.

Avukat A.M. hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 Şubat'ta ayrıca soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

İhbarın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Nisan tarihinde yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın hem tehdit iddialarını hem de intihar sürecindeki olası ihlalleri kapsadığı bildirildi.