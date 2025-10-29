Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yurt içi uçuşlarını tek yön 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya 29-30 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve 01 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 seyahatlerinde kullanılabilecek.
Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacak.
26 Aralık 2025 – 01 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kampanya geçerli değil.
Kampanya kapsamında toplam 90 bin adet koltuk sunuldu. Bilet fiyatları tek yön 1.029 TL’den başlıyor.
