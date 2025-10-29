Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar tırmanıyor: Arabalar ve iş yerleri hedefte

Kampanya kapsamında toplam 90 bin adet koltuk sunuldu. Bilet fiyatları tek yön 1.029 TL’den başlıyor.

26 Aralık 2025 – 01 Ocak 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kampanya geçerli değil.

Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class yurt içi, tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olacak.

Türk Hava Yolları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yurt içi uçuşlarını tek yön 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya 29-30 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak ve 01 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 seyahatlerinde kullanılabilecek.

