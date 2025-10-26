İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk toplam 6 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Ödemiş’te feci kaza: 6 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobil ile pikap çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Aytun A., eşi Ayşe A. ve çocukları Öykü (6) ile Aras (3) ile pikaptaki Çağla A. (25) ve Çağla Lina (3) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hiçbirinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedeni ve tarafların kusur durumunu belirlemek için soruşturma başlattı.