İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamalarını “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla başlattı. 29 Ekim’e kadar sürecek etkinliklerin ilk adresi Torbalı oldu. İlçe halkı müzik, dans ve çocuk etkinlikleriyle bayram coşkusunu yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde başlattığı “Cumhuriyet Her Yerde” programı Torbalı’da coşkuyla başladı. İnönü Mahallesi Meydan Kafe önünde düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin, Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Ertan Çelik, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Ertan Çelik, “Nice 102 yıllara, yaşasın Cumhuriyet” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cemil Tugay’a teşekkür etti.

“Cumhuriyet Her Yerde” buluşmaları 29 Ekim’e kadar sürecek

Kutlamalar Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de de devam edecek. Her ilçede konserler, halk oyunları, çocuk atölyeleri, tiyatro gösterileri ve spor etkinlikleri düzenlenecek.

Torbalı’daki programa katılan vatandaşlar etkinlikleri memnuniyetle karşıladı.

Necla Gülsüm, “Cemil Başkanımız muhteşem, her şey çok güzel, daha da güzel olacak” derken, Özgül Güngör “Uzun zamandır bu kadar coşkulu bir bayram görmemiştik. Çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

Bülent Araç ise “Cumhuriyet, dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadeleyle kazanıldı. Bu etkinlikler bizi gururlandırdı” dedi.

Torbalı Belediye Bandosu’nun gösterisiyle başlayan programda mahalle muhtarlarının halk oyunları büyük ilgi gördü. Alanda “Atatürk’ün Yurt Gezileri” adlı fotoğraf sergisi yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu konserleriyle vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Çocuklar için mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri düzenlenirken; gençler VR deneyim alanı, spor parkurları ve zekâ oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi.

“Cumhuriyet Her Yerde” programı kapsamında:

23 Ekim: Kiraz Yeni Mahalle

24 Ekim: Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi

25 Ekim: Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı

26 Ekim: Bergama Ayaskent Mahallesi

27 Ekim: Tire Merkez Gölet

28 Ekim: Selçuk Belevi Mahallesi

29 Ekim: Selçuk ve Dikili merkezlerinde kortej yürüyüşleri ve konserler

29 Ekim akşamı Dikili’de düzenlenecek konserlerle Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkacak.