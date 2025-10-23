İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Fuat Köprülü İlkokulu 3. sınıf öğrencileriyle Kültürpark’taki İlber Ortaylı Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Öğrencilere Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” hikâyesini okuyan Tugay, çocuklara kitap okumanın önemini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark’ta hizmete açılan İlber Ortaylı Kütüphanesi, bu hafta Fuat Köprülü İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Okul Aile Birliklerine Destek Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Başkan Cemil Tugay, çocuklarla birlikte keyifli bir okuma saati geçirdi.

Etkinlikte Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” hikâyesini okuyan Tugay, öğrencilerin dikkatle dinlediği hikâyenin ardından kitap üzerine sohbet etti. Tugay, “Kitap okumak insanın dünyasını genişletir, düşünmeyi öğretir. Her kitap, bize farklı bir bakış açısı kazandırır” dedi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere kitap, futbol ve voleybol topu gibi hediyeler veren Başkan Tugay, çocukların hem kültürel hem fiziksel gelişimlerini desteklemek istediklerini belirtti. Etkinliğin amacı, çocukların okuma alışkanlıklarını güçlendirmek ve araştırma becerilerini geliştirmek olarak açıklandı.