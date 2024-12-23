Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) açılışı yapılan Cumhuriyet’in Meslek Liseleri sergisi, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Meclis Başkanı Selami Poyraz, Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür ve yönetimiyle öğrencileri katıldı. Cumhuriyet döneminde meslek okullarının ara eleman yetiştirmesi üzerine eğitimlerini sürdürdüğü meslek okullarını anlatan sergi, ilgiyle izlendi. Meslek okullarının önemine vurgu yapan sergi, Cumhuriyet’in eğitim politikalarına dikkati çeken bir sergi oldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün de bulunduğu bazı fotoğraflar, Atatürk’ün eğitimdeki yerine dikkati çekildi.

Köy Enstitüsü vurgusu

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yaptığı konuşmada Cumhuriyet’e ve o dönemdeki eğitim yapısına işaret ederek “Titizlikle yapılan arşivin Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının ve teknik personelin karşılanması için meslek okullarının ve kız çocuklarının yanı sıra öğrencilerin eğitimine dikkati çekiliyor. Günümüzde de meslek liselerinin önemi ve ara eleman iş gücününü sağlanmasıda da önemli rol oynamıştır” şeklinde konuştu.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise, eğitimde ezberin sıkça yapıldığına işaret edip Köy Enstitülerinin kapatılmasından yakındı. Yorgancılar, “Bu çok güzel sergi için bir araya geldik. İyi yetişmiş bir elemanın, nerede çalışacağını bildiğinde işsiz kalması söz konusu olamaz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün meslek liselerinin öncesinde kurulan Köy Enstitüleri devam etseydi, bugün süreç böyle olmazdı. Ayrıca şunları da eklemek isterim. İşsizlik değil mesleksizlik vardır. Mesleği olan birinin işsiz kalması söz konusu değil.

Ülkemiz üniversiteler ortamına dönüştü. Üniversitelerin varlığı elbette önemli, ama birçok bölümden mezun olanlar okudukları bölümün karşılığı olmayan bir iş gücünde buluyor kendini. Yani okullarımızdaki eğitim ezbere dayalı bir eğitim. Kırığı olmayan öğrenciye neden mesleğini bilmediği sorulmuyor. Ama notlarında kırık yoksa başarılı bir öğrenci olduğu anlatılıyor. Bu ezberci eğitim sisteminden vazgeçilmediği sürece değişen bir şey olmayacaktır. Başarılı olamayacağımız hiçbir şey yoktur. Yeter ki doğru eğitim alalım. Durmak yok çalışmamız gerekiyor ve çok zor günlerden geçiyoruz, bunun da farkındayım. Enflasyon ise bu işin başından geliyor. Meslek Yüksek Okulumuzda ‘Kaynakçılık’ bölümümüz de var. 1700’e yakın eğitimini tamamlamış öğrenci ise, iş gücüne de hazır” dedi.